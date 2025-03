CorumbÃ¡ participa de um dos maiores eventos de pesca do Brasil

Divulgação

Em ação conjunta a Fundtur Pantanal e 10 Empresas do setor Turismo de Pesca Esportiva local, em parceria com Fundtur MS e Sebrae MS provem o destino Corumbá na feira Pesca & Companhia Trade Show 2025 em São Paulo. O evento será aberto nesta quinta-feira (20) e se estende até o sábado (22) e deve reunir cerca de 5 mil participantes entre órgãos públicos, empresas e público direto.

Na cesta de produtos do destino estão as Pousadas de Pesca Esportiva localizadas nos polos turísticos: Porto da Manga, Passo do Lontra, Porto Morrinho e Albuquerque; os barcos-hotéis que operam a pesca esportiva na região do Alto Pantanal e as empresas que realizam o Day-use de pesca esportiva partindo e retornando do Porto Geral de Corumbá.

Corumbá será promovida no stand do Mato Grosso do Sul, um espaço personalizado com tecnologia para reprodução de vídeos, espaços com balcões para atendimento, mesas para relacionamento e sala para reuniões privadas.

O prefeito de Corumbá, Dr. Gabriel Alves de Oliveira, destaca que "participar da feira é uma oportunidade excelente para reforçar nossa imagem nos mercados nacional e internacional e alinhar parcerias estratégicas com o Ministério do Turismo, Ministério da Pesca e Aquicultura e Mídias. Sendo assim, o Governo Municipal se ocupa em promover e buscar recursos para o setor enquanto os Empresários se ocupam em comercializar, desta maneira temos um trabalho em equipe e eficaz."

De acordo com Zelinho Carvalho, Diretor-Presidente da Fundação de Turismo do Pantanal "a participação na feira é uma das ações realizadas pela pasta para incentivar o segmento. O turismo de pesca esportiva em Corumbá é responsável pela geração de 1.500 postos de empregos direto e indireto, isso mostra a importância de promover essa modalidade de Turismo que incrementa a economia local e beneficia tanto a comunidade urbana como as comunidades ribeirinhas."

Pesca & Companhia Trade Show 2025

De 20 a 22 de março acontece em São Paulo, no Distrito Anhembi/Centro de Eventos, a Pesca & Companhia Trade Show 2025, feira especializada em Esportes Outdoor na América Latina, onde a inovação, os negócios e o networking se encontram em um ambiente inspirador e estratégico, e é direcionada ao mercado de pesca, náutica, camping, com a presença de empresas do Brasil e vários países.

O evento tem como foco principal o desenvolvimento do mercado da pesca esportiva. Os expositores são fabricantes e importadores de equipamentos de pesca esportiva, operadores e agentes do turismo especializados, pousadas, hotéis, resorts, barcos hotéis e órgãos governamentais que fomentam o turismo da pesca esportiva, e também é aberta ao público final.