Corumbá poderá ter cursos de mineração na UEMS

Divulgação PMC

A iniciativa fortalece o compromisso de campanha do prefeito Dr. Gabriel, que defende a capacitação profissional como base para o desenvolvimento econômico do município. Segundo ele, a proposta é resultado de articulações entre a Prefeitura, o Governo do Estado e instituições do setor produtivo.

“O compromisso firmado durante a campanha era preparar a população para as oportunidades que estão sendo geradas, especialmente na mineração e na logística. Essa parceria com a Fiems e os cursos anunciados são frutos desse esforço conjunto”, afirmou o prefeito.

No último dia 26, Dr. Gabriel esteve em Campo Grande com o presidente da Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul), Sérgio Longen, discutindo a ampliação de cursos profissionalizantes, qualificação de mão de obra e investimentos em infraestrutura. A proposta inclui também o fortalecimento da atuação do Senai em Corumbá, com foco nas áreas de mineração e indústria.

A mineração tem forte presença histórica em Corumbá e é uma das prioridades do plano de governo municipal, que também contempla ações voltadas à logística e ao turismo sustentável, setores impulsionados pela Rota Bioceânica.

O projeto reforça a diretriz de fomentar arranjos produtivos locais, atrair novos investimentos e preparar jovens e trabalhadores para as exigências do mercado. A expectativa é que a UEMS passe a oferecer os cursos após a conclusão dos estudos técnicos.

Com essa iniciativa, a Prefeitura busca transformar o potencial de crescimento da região em oportunidades concretas, fortalecendo Corumbá como um polo logístico, ambiental e industrial do Mato Grosso do Sul.

