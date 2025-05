Corumbá promove 1ª Corrida da Luta Antimanicomial neste domingo

Renê Marcio Carneiro

A Prefeitura de Corumbá realiza neste domingo, 1º de junho, a 1ª Corrida da Luta Antimanicomial – Corrida de Participação, em alusão ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial, celebrado em 18 de maio.

A concentração está marcada para as 6h e a largada será às 7h, no CAPS ad, localizado na rua Cabral, nº 1208. A entrega dos kits aos participantes será no sábado, 31 de maio, também no CAPS ad, das 13h às 15h.