03 de Setembro de 2025 • 14:06

Saúde

Corumbá promove ação noturna de saúde

Serviços gratuitos e prevenção em saúde chegam ao bairro Cervejaria

Redação

Publicado em 03/09/2025 às 13:40

Clóvis Neto/PMC

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza nesta quarta-feira (3) uma ação noturna de saúde na unidade da Estratégia Saúde da Família Ênio Cunha 1, das 17h às 20h. O evento oferece atendimentos gratuitos, incluindo coleta de exame preventivo, aferição de pressão arterial e glicemia, suplementação de vitamina A, vacinação, avaliação bucal e testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis.

A programação também conta com uma palestra sobre Setembro Amarelo, campanha nacional de prevenção ao suicídio, abordando saúde mental, acolhimento e formas de buscar ajuda.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços de saúde básicos e incentivar práticas preventivas na comunidade.

