Corumbá promove capacitação para fortalecer rede de proteção à mulher

Clóvis Neto/PMC

A Prefeitura de Corumbá iniciou nesta terça-feira (3) a formação “Rede de Atendimento e Enfrentamento à Violência contra a Mulher – Corumbá”, voltada a profissionais que atuam diretamente na proteção de mulheres em situação de violência. O curso ocorre no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e segue até quarta-feira (4), com apoio da Coordenadoria Estadual da Mulher e do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.

A vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Bia Cavassa, ressaltou a importância do trabalho conjunto: “É fundamental que a rede funcione de forma integrada. Assim, conseguimos atender as mulheres com mais empatia, acolhimento e, muitas vezes, salvar vidas”. Ela também lembrou que, apenas nos cinco primeiros meses deste ano, o Estado registrou 14 mortes — 13 mulheres e uma criança — em decorrência da violência.