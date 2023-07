Corumbá promove em agosto Fórum Municipal de Religiões de Matrizes Africanas

As fichas de inscrições poderão ser retiradas até o dia 04 de agosto / Renê Marcio Carneiro/PMC

O 1° Fórum Municipal de Religiões de Matrizes Africanas, será realizado em Corumbá no dia 19 de agosto a partir das 8h no Centro de Convenções do Pantanal Miguel Gomez. O tema intolerância religiosa será debatido em eixos temáticos como: Educação, Saúde, Cultura, Segurança Pública e Meio ambiente.

O Fórum é realizado pela Prefeitura de Corumbá através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Para a secretária Amanda Iunes, "o Fórum será um momento histórico em nossa cidade, por ser inédito e entendermos, enquanto poder público, a importância de conversar e construir políticas públicas que garantem os direitos de todo e qualquer cidadão em nossa cidade."

Com a coordenação da Superintendência de Políticas Públicas e Gerência de Políticas Públicas para a Igualdade Racial, para o superintendente de Políticas Públicas Hesley Santana: o Fórum tem por objetivos reunir a comunidade de Religiões de Matrizes Africanas do município para ouvir, discutir e construir políticas públicas para esse segmento em nossa sociedade.

As fichas de inscrições poderão ser retiradas até o dia 04 de agosto na Superintendência de Políticas Públicas, na rua 15 de Novembro, número 400, das 07h30 as 15h30 de segunda a sexta-feira. Cada casa de matriz africana poderá inscrever até 3 participantes, garantindo assim que todos possam estar representandos no fórum. Pensando na organização, na garantia da participação e bem estar de todos, as inscrições são limitadas ao número de 150 participantes.