Corumbá promove evento "Acolhimento das Famílias Atípicas" no dia 2 de abril

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promove na próxima terça-feira, 2 de abril, o “Acolhimento das Famílias Atípicas, Por + Respeito, Compreensão e Conhecimento”. O evento começa às 18h, na Escola Municipal Pedro Paulo de Medeiros, localizado na rua Colombo, número 1.050, entre a 115 de Novembro e a Frei Mariano.

“O objetivo é reunir não só as crianças, os pais e responsáveis, mas também toda a família. Será um momento de acolhimento, de conversa, de conscientização e de troca de experiências com a comunidade escolar”, esclareceu a secretária-adjunta de Educação, Maria do Carmo Provenzano.

O termo Famílias Atípicas foi criado pelos profissionais de saúde que cuidam de crianças e pessoas com autismo para incluir pais, educadores e cuidadores, além de ampliar para pessoas com diversos tipos de deficiência.