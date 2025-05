Corumbá promove formação sobre enfrentamento à violência contra a mulher

Renê Marcio Carneiro

Voltada aos profissionais que atuam na rede de atendimento à mulher em situação de violência, a formação tem como objetivo capacitar, integrar e fortalecer os serviços da rede de proteção no município.

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, realiza nos dias 03 e 04 de junho a Formação: Rede de Atendimento e Enfrentamento à Violência contra a Mulher – Corumbá. O evento será realizado no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), localizado na rua Pedro de Medeiros, nº 941, bairro Popular Velha.

A programação será dividida em dois turnos, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, durante os dois dias de evento, com a participação de especialistas de renome na área:

Ana Eliza Matos dos Santos – Analista judiciária

Rodrigo Kenji Miyazaki de Souza – Psicólogo

Vanessa Vieira – Coordenadora de Política Judiciária Preventiva

A iniciativa conta com o apoio da Coordenadoria Estadual da Mulher, do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul e da própria Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

A formação representa um importante passo no enfrentamento à violência de gênero, promovendo o aperfeiçoamento contínuo das políticas públicas e o fortalecimento da rede de proteção às mulheres.

