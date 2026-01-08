Corumbá prorroga prazo de programa que concede até 100% de desconto em dívidas

O programa é direcionado a pessoas físicas e jurídicas com pendências junto à Fazenda Municipal / Agencia Brasil

O programa Regulariza Corumbá, que oferece descontos em juros e multas para quem quita débitos municipais, teve seu prazo de adesão estendido até 30 de junho. A iniciativa, lançada pela Prefeitura Municipal, tem como objetivo estimular a regularização de pendências fiscais e garantir segurança jurídica aos contribuintes.

Agora, os cidadãos com débitos vencidos até 31 de dezembro de 2025 podem aderir ao programa e negociar suas dívidas em condições facilitadas. Entre os benefícios oferecidos estão:

- Até 100% de desconto em juros e multas para pagamento à vista;

- Possibilidade de parcelamento em até 24 vezes;

- Reduções progressivas nos encargos conforme a forma de pagamento escolhida.

Segundo a Prefeitura, a prorrogação visa ampliar as oportunidades de regularização e evitar novas cobranças administrativas e judiciais. Além de organizar as finanças pessoais, a quitação dos débitos permite que os recursos retornem aos cofres públicos para investimentos em melhorias para a cidade.

A administração municipal reforça a importância de que os contribuintes busquem informações apenas nos canais oficiais de atendimento, onde poderão verificar a melhor opção de regularização para sua situação. O programa é direcionado a pessoas físicas e jurídicas com pendências junto à Fazenda Municipal.

Interessados devem procurar os pontos de atendimento da Prefeitura de Corumbá para realizar a simulação e formalizar a adesão ao Regulariza Corumbá dentro do novo prazo.

