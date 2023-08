Corumbá quer parcerias para manter estrutura funcional da Escola Cívico-Militar

Divulgação/ Prefeitura

A Prefeitura de Corumbá já estuda alternativas para dar continuidade à estrutura funcional do projeto “Escola Cívico-Militar”, uma iniciativa do Governo Federal e aderida pela Secretaria Municipal de Educação. Atualmente, 11 militares da reserva atuam na Escola Municipal José de Souza Damy de forma conjunta com os professores e técnicos.

A manutenção do programa está assegurada até final do ano, mas o Ministério da Educação (MEC) já anunciou que não vai dar continuidade à iniciativa em 2024. “Nós temos total interesse em continuar com esse trabalho, que está rendendo bons resultados na região”, afirmou o prefeito Marcelo Iunes.

O assunto foi debatido durante reunião realizada nesta segunda-feira, 31 de julho, entre o chefe do Executivo municipal, a secretária-adjunta de Educação, Maria do Carmo Provenzano, a diretora do Damy, Roseli Nery de Andrade, a diretora-adjunta, Lélia de Arruda Assad, o gerente de Planejamento da SEMED, Wagner de Oliveira Paes, e o vereador Alex Dellas.

“Nosso objetivo é até ampliar essa estrutura para mais duas unidades de ensino, por isso vamos buscar parcerias com o Governo do Estado e com as instituições envolvidas no Programa”, complementou o prefeito Marcelo Iunes.