Corumbá realiza 15ª Conferência Municipal de Assistência Social no dia 11 de julho

Divulgação/ Prefeitura de Corumbá

A 15ª Conferência Municipal de Assistência Social de Corumbá será realizada no dia 11 de julho, das 8h às 16h, no auditório do Programa Crianças e Adolescentes Felizes (PCAF), localizado na Rua 13 de Junho, nº 2660, bairro Dom Bosco. A convocação foi oficializada pelo Decreto nº 3.443, publicado na edição de segunda-feira (2), do Diocorumbá.



De acordo com o decreto, assinado pelo prefeito Dr. Gabriel, a conferência tem como finalidade avaliar a política municipal de assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do Sistema Único de Assistência Social (Suas).



Com o tema “20 Anos do SUAS: Construção, Proteção Social e Resistência”, o evento será organizado a partir de cinco eixos temáticos: universalização do SUAS com acesso integral, equidade e respeito às diversidades; aperfeiçoamento contínuo com inovação, gestão descentralizada e valorização profissional; integração de benefícios e serviços para fortalecimento da proteção social, segurança de renda e inclusão social; gestão democrática e comunicação transparente com fortalecimento da participação social; e sustentabilidade financeira com equidade no cofinanciamento do Suas.



Durante a conferência, também serão escolhidos os delegados que representarão Corumbá na 15ª Conferência Estadual de Assistência Social.

