Corumbá realiza conferência sobre a consolidação do SUS

O prefeito Marcelo Iunes participou na manhã desta sexta-feira, 19 de abril, da abertura da “2ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde”. Com o tema "Democracia, Trabalho e Educação na Saúde para o Desenvolvimento: Gente que faz o SUS acontecer", o evento debate questões fundamentais para a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). O secretário Municipal de Governo, José Carlos Macena de Britto Júnior, que também responde pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais, acompanhou a agenda.

“Nossa Gestão investiu, e continua investindo muito, para que o cidadão encontre bons exames, equipamentos modernos, profissionais motivados, remédios e o que mais ele precisar. Mas, nada disso adianta se, lá na ponta, o munícipe não se sentir bem acolhido quando procurar uma Unidade Básica de Saúde ou um Pronto Atendimento. Por isso, quero agradecer a todos os servidores e servidoras da Secretaria Municipal Saúde pelo trabalho e pelo empenho. Cada um de vocês que fazem o SUS dar certo em Corumbá”, disse Iunes durante discurso na abertura da Conferência. “Este espaço permite discussões com o objetivo de fomentar reflexões e propostas relacionadas ao desenvolvimento da Saúde Pública em nossa região”, frisou.

O chefe do Executivo Municipal destacou que a Saúde Pública é prioridade da Administração. “Avançamos muito, com novos Postos de Saúde, novos e modernos equipamentos públicos, como o CEM, o CEO e o novo Pronto-Socorro, novos e modernos aparelhos, além de todo investimento que fizemos na Santa Casa de Corumbá. Nunca uma gestão investiu tanto na Santa Casa como a nossa. Hoje, só o Governo Federal aporta mais recursos no hospital do que a Prefeitura de Corumbá. É claro que só o dinheiro não resolve todos os problemas de uma instituição, mas esses recursos foram fundamentais para que o hospital continue de portas abertas e atendendo bem a nossa população corumbaenses, ladarense e aos nossos irmãos bolivianos”, completou Marcelo Iunes.

Davi Vital Rosário, presidente do Conselho Municipal de Saúde, destacou que a realização da 2ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde é importante porque “dá voz aos trabalhadores da saúde e a todos aqueles que contribuem para a construção e fortalecimento do SUS”. A vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, Marcela Montenegro, também participa da Conferência realizada no Centro de Convenções.

Os participantes da 2ª Conferência Municipal vão eleger os delegados que participarão da Etapa Estadual. A programação vai até 17 horas desta sexta-feira.

O secretário Municipal de Governo, José Carlos Macena de Britto Júnior, que também responde pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais; o diretor-presidente da Fundação de Turismo do Pantanal, Eduardo Carvalho Ribeiro; e Andreia Nogueira dos Reis Fernandes, superintendente de Gestão em Saúde, acompanharam a abertura da Conferência.





*As informações são da Prefeitura Municipal de Corumbá