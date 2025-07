Corumbá realiza Dia D contra o sarampo neste sábado

Ilustrativa

A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e prevenir novos casos da doença, que ainda representa risco à saúde pública. Poderão se vacinar pessoas com doses em atraso ou que ainda não receberam a vacina contra o sarampo.

A Prefeitura de Corumbá promove neste sábado, 26 de julho, o Dia D de vacinação contra o sarampo, com atendimento das 8h às 13h em sete unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e em um ponto drive-thru, no ginásio poliesportivo da rua Porto Carrero.

As unidades de saúde participantes são:

ESF Simone Flores (Guatós)

ESF Ranulfo Jesus (Aeroporto)

ESF Bonifácio Tiaen (Padre Ernesto Sassida)

ESF Rosimeire Ajala (Centro)

ESF Walter Victório (Cravo Vermelho)

ESF Padre Ernesto (Dom Bosco)

O atendimento será por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio.

Para facilitar o acesso, também estará disponível um ponto de vacinação no sistema drive-thru, no Poliesportivo, onde os usuários poderão ser atendidos sem sair do veículo.

A Secretaria reforça que a vacina é segura, gratuita e essencial para evitar a reintrodução do vírus no município e proteger a população, especialmente crianças e pessoas mais vulneráveis.

