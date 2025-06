Corumbá realiza entrega de Carteiras de Identidade emitidas durante mutirão

Clóvis Neo/Arquivo PMC

A distribuição dos documentos começa às 8h, no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), localizado na Rua Dom Aquino, nº 1019.

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Corumbá realiza, nesta segunda-feira, 23 de junho, a entrega das Carteiras de Identidade Nacional (CIN) emitidas durante o mutirão promovido em maio no município.

O mutirão teve como objetivo principal reduzir a demanda reprimida para emissão da nova identidade, diante das dificuldades enfrentadas pelos moradores com o sistema atual de agendamento. A ação foi viabilizada por meio de uma solicitação do vereador Chicão Vianna ao deputado estadual Paulo Duarte, que articulou a iniciativa junto ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

A Secretaria reforça a importância de que os beneficiados compareçam ao local com o protocolo de atendimento ou um documento pessoal para realizar a retirada da nova identidade.

