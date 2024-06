Corumbá recebe a primeira edição do Festival da Inclusão

Divulgação

Corumbá será palco do primeiro Festival da Inclusão, nesta quinta-feira (20). O evento é organizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).



O objetivo é capacitar estudantes, professores de Educação Física e profissionais que atuam com crianças em idade escolar com deficiência. Serão abordados os fundamentos básicos do paradesporto, a atuação profissional com pessoas com deficiência, modalidades paralímpicas e iniciação às competições.



Além disso, será demonstrada uma visão geral do cenário paralímpico no Rio Grande do Norte, por meio do professor de Educação Física e responsável pelo curso, Tibério Maribondo. O profissional tem desenvolvido projetos do Festival da Inclusão no Rio Grande do Norte desde 2022.



"O Festival da Inclusão é dividido em dois momentos: o primeiro é formativo, com uma palestra de uma hora sobre o movimento paralímpico, seguida por uma oficina prática. Mostramos aos profissionais algumas formas de incluir crianças com deficiência nas aulas de Educação Física", explica o professor.



Na segunda parte do curso, será realizado um circuito com três estações, cada uma dedicada a uma modalidade diferente. Todos os participantes passarão por essas estações, tendo a oportunidade de experimentar, de forma lúdica, gestos básicos e processos pedagógicos de iniciação.



Crianças com e sem deficiência também são convidadas a participar dessa etapa prática, permitindo que profissionais e alunos apliquem os conhecimentos adquiridos.



"Essa é uma oportunidade para identificar crianças com deficiência que têm potencial para alguma modalidade esportiva. Fazemos o contato com a família, conversamos com o professor de Educação Física e estabelecemos um primeiro vínculo. Com certeza, a família se envolverá e o professor se engajará, oferecendo novas oportunidades para essas crianças", ressalta Maribondo.



Para a gerente de paradesporto da Fundesporte, Anne Talitha Silva, o Festival da Inclusão é um dia de capacitação que visa proporcionar aos alunos maior contato com o esporte paralímpico.



"O objetivo é fomentar e possibilitar aos municípios maior acesso ao esporte paralímpico. Trouxemos o professor Tibério Maribondo, responsável pelo paradesporto no Rio Grande do Norte, para iniciar esse trabalho aqui com o nosso primeiro festival", destaca a professora.



Serviço



Horário: 7h às 17h

Local: Apae - R. Santa Teresinha, 705, bairro Maria Leite