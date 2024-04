Corumbá recebe destaque referente a Carta de Serviços Digital

O prefeito Marcelo Iunes recebeu nesta sexta-feira, 12 de abril, o servidores da Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) do Executivo Municipal. No final de março, a Carta de Serviços Digital da Prefeitura de Corumbá foi destaque no 2º Congresso Estadual de Cidades Digitais e Inteligentes, realizado em Campo Grande. O projeto foi totalmente elaborado pela STIC. O secretário Municipal de Governo, José Carlos Macena de Britto Júnior, acompanhou a agenda.

“A Carta de Serviços é um instrumento fundamental para a construção de uma cidade mais transparente, eficiente e cidadã. O sucesso da Carta de Serviços Digital da Prefeitura de Corumbá se deve à dedicação e ao conhecimento dos servidores da nossa Superintendência de Tecnologia da Informação, que trabalharam ativamente em sua elaboração”, disse o chefe do Executivo corumbaense.

A Carta de Serviços ao Cidadão tem como principal objetivo desburocratizar o acesso do cidadão e de empresas aos serviços da Prefeitura de Corumbá. O instrumento trata-se de um portal digital que permite ao munícipe consultar uma série de serviços que são ofertados de maneira virtual ou presencial.

Por meio da Carta de Serviços ao Cidadão é possível realizar a consulta dos mais de 300 serviços oferecidos pela Prefeitura, bem como todas as informações relativas aos locais de Realização desses serviços. Todos esses procedimentos podem ser efetuados, em poucos cliques, no endereço eletrônico: corumba.ms.gov.br/carta-de-servicos.

No Congresso Estadual, o projeto de Corumbá foi apresentado pelo servidor Marcos Brandão, técnico de desenvolvimento web, que recebeu o diploma e troféu das mãos do presidente da Rede Cidade Digital (RCD), José Marinho. O superintendente de Tecnologia e Informação, Marcio Tiaen, o secretário-especial de Comunicação Institucional, Rodrigo Nascimento, a coordenadora de Sistemas de Informação da Secretaria de Saúde, Lays Carrera Gonçalves, e o técnico de informação da Saúde, Aleson Tinoco, também participaram do Congresso Estadual.

“A Carta de Serviços tem como objetivo informar o usuário sobre os serviços prestados pela instituição e as formas de acessá-los. Ela também prima por detalhar os compromissos e padrões de qualidade do atendimento ao público, sendo objeto de atualização periódica e de permanente divulgação, mediante publicação na página do órgão ou entidade na internet”, detalhou Marcos.

Em menos de um ano, a Carta de Serviços ao Cidadão já teve 60 mil acessos. 45 mil usuários diferentes buscaram ao menos um serviço. Os serviços mais buscados foram: cadastro Imobiliário com 4.048 visualizações, matrículas online com 3.358 visualizações, emissão de Nota Fiscal Municipal com 1.722 visualizações, Estrada Parque Municipal com 1.263 visualizações, e acesso e visitação a Museu (História do Pantanal) com 860 visualizações.

*As informações são da Prefeitura Municipal de Corumbá