Corumbá recebe doação de suportes para descarte seguro de materiais perfurocortantes

Divulgação

Participaram do ato servidores da saúde municipal, entre eles Walkiria Arruda da Silva (gerente de Vigilância em Saúde), Caroline Monteiro Cuellar (gerente da Atenção à Saúde), Laura Bentos (coordenadora do Centro de Saúde João de Brito – IST/AIDS) e Ronaldo Antônio da Costa (assessor de gabinete da Secretaria de Saúde).

A Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá recebeu, nesta quarta-feira (5), a doação de 27 suportes para descarpack, recipientes utilizados no descarte seguro de materiais perfurocortantes como agulhas e lâminas. A entrega foi feita pelo diretor da Unidade Penal Masculina de Corumbá, Ricardo Solis Baracat.

De acordo com a pasta, os suportes serão destinados às unidades da Vigilância em Saúde e à rede municipal de urgência e emergência. A ação também marca o início de uma parceria entre o Município e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública.

A expectativa é de que essa cooperação viabilize novos projetos voltados ao fortalecimento dos serviços de saúde em Corumbá, especialmente no cuidado com a segurança de profissionais e pacientes no manejo de resíduos hospitalares.

