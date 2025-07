Corumbá recebe etapa local do MS Ativo Municipalismo nesta terça-feira

Leonardo Amaral/PMC

A Prefeitura de Corumbá realiza, nesta terça-feira (15), a etapa local do MS Ativo – Municipalismo, no auditório da UniCesumar, das 8h às 17h30. A iniciativa, promovida pela Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Egov MS), conta com o apoio da Secretaria-Executiva de Relações Institucionais (SEPRAD) e tem como objetivo fortalecer a integração entre o Estado e os municípios, por meio de ações estratégicas em áreas-chave da administração pública.

Em Corumbá, a Escola de Governo Municipal (EGOV) tem atuado ativamente na mobilização dos servidores e no suporte às inscrições. A participação de gestores e técnicos das secretarias municipais é considerada essencial para o sucesso do evento.