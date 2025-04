Corumbá recebe evento do TCE-MS 'Diálogo com o Gestor'

Município de Corumbá / Divulgação

O município de Corumbá recebe na próxima sexta-feira (25), o evento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), que promove a segunda edição do evento "Diálogo com o Gestor", no auditório do polo da UniCesumar (Centro Universitário de Maringá).

A indo TCE-MS vai além da fiscalização e sim, buscar orientar e contribuir para o aprimoramento da gestão pública em Mato Grosso do Sul.

A primeira edição do evento foi realizada em Aquidauana, e a proposta é que ele percorra o estado.

A ação é uma iniciativa do vice-presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, e tem como foco apoiar os gestores públicos na formulação e execução de políticas públicas, com ênfase em ações estratégicas voltadas à primeira infância.

De acordo com a programação, o "Diálogo com o Gestor" começa com a palestra "PPA e as Interfaces na Gestão Pública", ministrada pela auditora de controle externo do Tribunal, Flávia Pierin Freitas Buchara.

Na sequência, o conselheiro Jerson Domingos apresenta o "Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância", que trata da implementação de políticas públicas para crianças de zero a seis anos, com foco na promoção e garantia de seus direitos.

A programação segue com a palestra "Lei 14.133: O Processo de Responsabilização nas Contratações Públicas", conduzida por Leonardo Mira Marques, chefe da Divisão de Fiscalização de Contratações Públicas do TCE-MS. Ele destacará as melhores práticas para assegurar legalidade e transparência nas contratações realizadas pelo setor público.

O evento será encerrado com a apresentação do diretor do Departamento de Informações Estratégicas do Tribunal Geanlucas Júlio de Freitas, sobre o Sistema e-Sfinge, uma ferramenta estratégica voltada à gestão de informações. As informações são do TCE-MS.