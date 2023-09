Corumbá recebe máquinas fumacê para reforçar ações de combate à dengue na cidade

Corumbá recebeu duas máquinas para reforçar as ações de combate ao Aedes aegypti na cidade. Foram encaminhadas, pela Secretaria de Estado de Saúde, duas máquinas tipo “Nebulizador Pesado – UBV montada sobre veículo”, com 160 litros de inseticida Cielo (utilizado no tratamento espacial de ambientes externos com função específica para a eliminação das fêmeas de Aedes aegypti).

Dois servidores, para condução das viaturas do "fumacê" e um técnico, também foram destacados pelo Governo do Estado. Até o dia 22 de setembro os bairros contemplados com a passagem da UBV pesada serão: Guatós, Cristo Redentor, Centro e Popular Nova.

Rotineiramente, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove ações educativas e operacionais visando eliminar pequenos e grandes depósitos de larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, além de conscientizar a população sobre a importância da participação de todos nas ações de combate e prevenção à doença.