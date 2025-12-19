Corumbá recebe nova ambulância com investimento de R$ 319 mil

Com a nova ambulância, Corumbá avança na oferta de um atendimento integral e acessível / Arquivo/Agência Brasil

A Prefeitura de Corumbá reforçou a estrutura da rede municipal de saúde com a entrega de uma nova ambulância destinada ao transporte de pacientes que precisam realizar tratamento médico fora do município. O veículo, adquirido com um investimento de R$ 319 mil por meio de uma emenda parlamentar federal, visa ampliar a capacidade de deslocamento seguro e confortável para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que dependem de atendimento especializado em outras cidades.

A aquisição integra as ações da gestão municipal para modernizar e ampliar a frota de ambulâncias em operação, garantindo mais qualidade e eficiência no serviço de transporte sanitário. A entrega do novo equipamento atende a uma demanda antiga da população, sobretudo de pacientes em tratamento contínuo, como aqueles em quimioterapia, hemodiálise ou que necessitam de cirurgias e consultas especializadas não disponíveis na cidade.

Segundo a prefeitura, a ambulância está equipada para oferecer mais segurança e conforto durante os trajetos, assegurando um cuidado mais humanizado. A expectativa é que o novo veículo contribua para reduzir o tempo de espera por transporte e garanta que os pacientes cheguem aos seus destinos com o suporte adequado.

A ação reforça o compromisso da administração municipal em fortalecer os serviços de saúde pública, investindo em infraestrutura que impacta diretamente na qualidade de vida da população. Com a nova ambulância, Corumbá avança na oferta de um atendimento integral e acessível, alinhado às necessidades de quem depende do transporte intermunicipal para continuar seus tratamentos de saúde.

