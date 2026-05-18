Corumbá recebe obras de aeródromo, pontes e da Casa da Mulher Brasileira

Divulgação/Governo de MS

Na região pantaneira de Porto São Pedro foi autorizado o início da obra de implantação do aeródromo, com investimento de mais de R$ 13,6 milhões, e também foi formalizada a ordem de início de serviço para obra de construção de duas pontes de concreto na rodovia MS-228, no Porto da Manga – sobre a Vazante XIII e outra sobre o Rio Negro – com mais de R$ 6 milhões de investimentos.

Também foi homologada a obra de construção da Casa da Mulher Brasileira de Corumbá, que recebe mais de R$ 8,3 milhões do programa MS Ativo Municipalismo.

A implantação de um aeródromo no Porto São Pedro, em Corumbá, é considerada estratégica no combate aos incêndios florestais no Pantanal. A obra está orçada em R$ 13,6 milhões e deve ampliar a capacidade de resposta em emergências, permitindo deslocamento mais rápido de equipes, equipamentos e aeronaves em áreas de difícil acesso.

A estrutura, localizada no pé da Serra do Amolar, vai contar com pista de pouso e decolagem de aproximadamente 1 mil metros, além de taxiway (pista de táxi) para manobras, pátio de aeronaves e área operacional voltada ao apoio logístico.

"Seguimos com algumas ações importantes como a Casa da Mulher Brasileira, em Corumbá, uma luta antiga importante. Nós temos que ter tolerância zero em relação à agressão contra as mulheres, ao feminicídio. Além disso, também formalizamos o aeródromo em Porto de São Pedro, as pontes de concreto da MS-228, importantes obras de competitividade e de acesso a toda a região do Pantanal", disse o governador Eduardo Riedel, durante a assinatura das ordens de serviço.

O projeto busca reduzir o isolamento da região e dar suporte a ações emergenciais. Além do combate ao fogo, o aeródromo também deve funcionar como base para operações de segurança, saúde e logística regional. Isso inclui desde transporte de insumos até apoio a comunidades locais.

Para impulsionar a economia regional e contribuir com o crescimento do Estado, o Governo do Estado desenvolve um desafiador plano logístico aeroviário, com grandes investimentos nos aeroportos até o final de 2026. O objetivo é qualificar esta infraestrutura para receber mais turistas, atrair novos capitais privados e assim gerar empregos e renda ao cidadão.

Entre outros projetos (aeroviários) em andamento no Pantanal está o estudo para implantação do novo aeródromo da Nhecolândia, que já tem o projeto finalizado pela Seilog e está em fase de licenciamento ambiental, seguindo depois para licitação.

Pontes

A construção de duas pontes de concreto para substituir as estruturas de madeira destruídas pelo fogo na estiagem de 2024 na Estrada Parque, no Pantanal, terá investimentos de R$ 6 milhões.

As pontes serão construídas entre a chamada Curva do Leque e o Porto da Manga (Rio Paraguai), na MS-228. Diferente das cerca de 90 pontes sobre vazantes ou rios da Estrada Parque, que são quase todas de madeira, estas duas serão de concreto. Atualmente, apenas a ponte sobre o Rio Miranda, no Passo do Lontra, é de concreto.

A maior das estruturas a ser autorizada a construção neste sábado (16) terá 90 metros de extensão e vai substituir a ponte de madeira sobre o Rio Negro. A estrutura de madeira foi destruída pelo fogo em meio às queimadas em junho do 2024.

No local, que em período de poucas chuvas fica praticamente seco, foi improvisado um desvio que permite a passagem de veículos de todos os tamanhos. Porém, se há cheia no Pantanal, o tráfego entre a Curva do Leque e o Porto da Manga fica interditado. A outra ponte, a 4km do Rio Negro, será sobre a vazante 13 (local para passagem de água em período de cheia do Pantanal) e terá 20 m de extensão.

Casa da Mulher Brasileira

No início deste mês, a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) homologou o resultado da licitação para a construção da Casa da Mulher Brasileira, em Corumbá, em parceria com a Secretaria de Cidadania.

Com investimentos de R$ 8,3 milhões a Casa da Mulher Brasileira será construída na Rua Campo Grande esquina com a Rua 21 de Setembro, no Bairro Aeroporto, com área total de 1.372,10 m².

A estrutura contará com Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), salas para o Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública, cartório, sala de audiências, atendimento psicossocial, espaços multiuso, setor administrativo e brinquedoteca. O modelo integra serviços de segurança, justiça e assistência social, garantindo atendimento ágil, humanizado e articulado.