Corumbá recebe segundo treinão da Corrida dos Poderes no sábado

Na manhã do próximo sábado (28), a cidade de Corumbá receberá o segundo treino preparatório para a 3ª Corrida dos Poderes. Com largada prevista para as 7h30, na Praça Generoso Ponce, o evento é aberto à participação de servidores públicos, familiares e toda a comunidade local.



A programação do treinão em Corumbá inclui os percursos de caminhada (3 km) e corrida (5 km), e a estrutura do evento contará com espaço infantil, sorteio de brindes e toda a infraestrutura necessária para garantir segurança e conforto aos participantes. A inscrição para o treinão em Corumbá pode ser feita pelo link.



Chegando à sua terceira edição, a Corrida dos Poderes será realizada no dia 26 de outubro, em Campo Grande, em alusão ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro. Neste ano, a novidade é a realização de treinões de preparação em várias cidades do interior sul-mato-grossense, levando a energia do evento a mais participantes.



No primeiro evento preparatório deste ano, em Ponta Porã, mais de mil pessoas participaram do treinão promovido no dia 24 de maio, no Horto Florestal da cidade. Após o treinão de Corumbá, ainda haverá outros três eventos de aquecimento: em Três Lagoas (26/07), Campo Grande (28/08) e Costa Rica (20/09).



Sobre a Corrida – A Corrida dos Poderes é uma realização conjunta do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa, reforçando a união dos três Poderes em prol da valorização do servidor público e do incentivo à prática esportiva.



Nas duas primeiras edições, o evento teve grande adesão do público. No ano passado, cerca de 3.500 pessoas participaram da segunda edição, enquanto a edição de estreia, em 2023, registrou aproximadamente 2 mil pessoas nas provas de corrida e caminhada.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!