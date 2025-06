Corumbá recebe treinão da Corrida dos Poderes neste sábado

Renê Marcio Carneiro/Arquivo PMC

Corumbá sedia neste sábado, 28 de junho, o segundo treinão preparatório para a 3ª Corrida dos Poderes. A concentração será na Praça Generoso Ponce, na avenida General Rondon, com largada prevista para às 7h30. Os participantes poderão escolher entre os percursos de 3 km e 5 km, com largada e chegada no mesmo ponto.

A atividade reúne servidores públicos, atletas amadores e moradores da região em um momento de confraternização, incentivo à prática esportiva e valorização da cidadania. O evento contará com espaço infantil, sorteio de brindes e estrutura de apoio para garantir segurança e conforto aos participantes.