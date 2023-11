Corumbá recebe turistas e público local no Festival América do Sul com altas temperaturas

O Festival América do Sul começa nesta quinta-feira, 9, em Corumbá. Para os turistas e ao público local, atente-se às altas temperaturas e prepare o protetor solar. A cidade é conhecida por ser quente e, durante esta semana, não será diferente.

De acordo com a previsão do Cemtec (Centro de Meteorologia do Tempo e do Clima), o tempo fica firme, com temperaturas elevadas na Cidade Branca, com máximas que podem atingir os 40°C.

Na quinta-feira (9), primeiro dia do Festival América do Sul, a previsão indica a possibilidade de chuva, com temperatura mínima de 27°C e máxima de 34°C. A partir da sexta-feira (10), o termômetro volta a subir, variando entre mínima de 26°C e máxima de 36°C, porém ainda mantém a possibilidade de pancadas de chuva.

O final de semana deve ser o mais quente durante o Festival. No sábado (11) e domingo (12), as temperaturas mínimas oscilam entre 27°C e 28°C e máxima de 38°C e 39°C.

Além disso, são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, onde os índices devem ficar entre 10% e 30%. Neste caso, hidrate-se, evite exposição ao sol nos horários mais quentes e aproveite o festival cultural.