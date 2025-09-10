Acessibilidade

10 de Setembro de 2025 • 16:37

Buscar

Últimas notícias
X
Investimento

Corumbá receberá mais de R$ 21 milhões em investimentos para 2025

Recursos contemplam saúde, cultura, inclusão social e infraestrutura na cidade

Redação

Publicado em 10/09/2025 às 13:40

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Renê Marcio Carneiro/PMC

Durante coletiva nesta quarta-feira (10), o prefeito de Corumbá, Dr. Gabriel Alves de Oliveira, anunciou que a cidade deverá receber, ao longo de 2025, mais de R$ 21 milhões em investimentos por meio de emendas parlamentares e recursos estratégicos. A vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Bia Cavassa, também participou da apresentação.

A maior parte dos recursos, R$ 13,3 milhões, será destinada à área da saúde. Desse total, R$ 4,59 milhões vão para custeio hospitalar e ambulatorial, R$ 4,5 milhões para média e alta complexidade e R$ 2 milhões para atenção primária. Outros R$ 1,2 milhão serão aplicados no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Saúde, voltado à aquisição de kits de teleconsulta e equipamentos para unidades básicas.

Leia Também

• Polícia Civil prende passageira com quase 20kg de skunk em Corumbá

• Justiça Itinerante Fluvial chega a Corumbá entre os dias 15 e 19 de setembro

• Corumbá celebra 203 anos da Independência do Brasil

Além da saúde, o pacote inclui R$ 1,68 milhão para a reforma do Abrigo Laura Pinheiro e R$ 198 mil para aquisição de motos voltadas à segurança pública. Projetos diversos, como transporte de pacientes eletivos, manutenção de escolas e eventos culturais, receberão R$ 1,05 milhão.

Na área de inclusão e cidadania, os projetos “Médicos do Pantanal”, “Casa do Autista” e “Projeto Novo Olhar” somam R$ 400 mil em investimentos. Já cultura e esporte receberão R$ 3,8 milhões ao longo do próximo ano.

Segundo a Prefeitura, os recursos reforçam o compromisso da gestão em ampliar serviços públicos, atender demandas históricas da população e impulsionar projetos estratégicos em diversas áreas da cidade.

Resumo dos investimentos para 2025:

  • Saúde: R$ 13,3 milhões

  • Saúde Digital (PAC Saúde): R$ 1,2 milhão

  • Projetos especiais e reformas: R$ 1,8 milhão

  • Cultura e esporte: R$ 3,8 milhões

  • Inclusão e cidadania: R$ 400 mil

O montante total supera os R$ 21 milhões, distribuídos entre saúde, infraestrutura, cultura, inclusão social e projetos estratégicos, garantindo recursos essenciais para o desenvolvimento da cidade em 2025.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Corumbá

Acidente entre dois carros deixa três feridos no Aeroporto, em área atendida pela PRF

Geral

Caminhão se envolve em acidente grave na BR-262

Resgate

Idoso é resgatado de helicóptero no Pantanal com suspeita de AVC

Idoso condenado por estupro de vulnerável é preso em Camapuã

Idoso tem rosto desfigurado após ataque de pitbull em Corumbá

Idoso é encontrado morto em fazenda na zona rural de Bodoquena

Geral

Justiça Itinerante Fluvial chega ao Pantanal de Corumbá

Publicidade

Geral

Corumbá abre cadastro para unidades do Minha Casa Minha Vida

ÚLTIMAS

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhões

Números sorteados foram: 09 - 25 - 37 - 41 - 51 - 59

Balanço

Preço do quiabo cai 10%, mas maracujá sobe na Ceasa

A queda no preço deve-se ao clima bom no Estado

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo