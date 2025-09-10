Corumbá receberá mais de R$ 21 milhões em investimentos para 2025

Recursos contemplam saúde, cultura, inclusão social e infraestrutura na cidade
Renê Marcio Carneiro/PMC
Durante coletiva nesta quarta-feira (10), o prefeito de Corumbá, Dr. Gabriel Alves de Oliveira, anunciou que a cidade deverá receber, ao longo de 2025, mais de R$ 21 milhões em investimentos por meio de emendas parlamentares e recursos estratégicos. A vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Bia Cavassa, também participou da apresentação.
A maior parte dos recursos, R$ 13,3 milhões, será destinada à área da saúde. Desse total, R$ 4,59 milhões vão para custeio hospitalar e ambulatorial, R$ 4,5 milhões para média e alta complexidade e R$ 2 milhões para atenção primária. Outros R$ 1,2 milhão serão aplicados no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Saúde, voltado à aquisição de kits de teleconsulta e equipamentos para unidades básicas.
Além da saúde, o pacote inclui R$ 1,68 milhão para a reforma do Abrigo Laura Pinheiro e R$ 198 mil para aquisição de motos voltadas à segurança pública. Projetos diversos, como transporte de pacientes eletivos, manutenção de escolas e eventos culturais, receberão R$ 1,05 milhão.
Na área de inclusão e cidadania, os projetos “Médicos do Pantanal”, “Casa do Autista” e “Projeto Novo Olhar” somam R$ 400 mil em investimentos. Já cultura e esporte receberão R$ 3,8 milhões ao longo do próximo ano.
Segundo a Prefeitura, os recursos reforçam o compromisso da gestão em ampliar serviços públicos, atender demandas históricas da população e impulsionar projetos estratégicos em diversas áreas da cidade.
Resumo dos investimentos para 2025:
Saúde: R$ 13,3 milhões
Saúde Digital (PAC Saúde): R$ 1,2 milhão
Projetos especiais e reformas: R$ 1,8 milhão
Cultura e esporte: R$ 3,8 milhões
Inclusão e cidadania: R$ 400 mil
O montante total supera os R$ 21 milhões, distribuídos entre saúde, infraestrutura, cultura, inclusão social e projetos estratégicos, garantindo recursos essenciais para o desenvolvimento da cidade em 2025.
