Corumbá reconhece Carnaval Pluricultural Fronteiriço

A Terça-Feira de Carnaval em Corumbá passa a ser reconhecida como “Carnaval Pluricultural Fronteiriço” pela Prefeitura de Corumbá por meio da Lei 2.927, datada de 06 de fevereiro e publicada em Diário Oficial do Município em mesma data.

A lei institui que “a programação oficial, na data referida, passará a contar com atrações carnavalescas dos países vizinhos como forma de promover a integração e o enriquecimento da folia tradicional em Corumbá”.

Ou seja, além das atrações já tradicionais do carnaval cultural de Corumbá, como Corso, Frevo, Pastorinhas, Marinheiros, Palhaços e os Cordões Carnavalescos, a programação poderá contar com participações das representações carnavalescas da Bolívia e do Paraguai.

“Não é novidade para ninguém que a cultura é o mais potente viés de integração entre os povos. E pelo fato de Corumbá vivenciar a rotina de fronteira, essa interação faz torna se parte do nosso dia-a-dia. Todos nós que aqui moramos, sentimos em alguma escala essa interação, seja na culinária, na música, na dança ou no jeito de falar, por isso reconhecer as expressões genuínas da maior festa popular de ambos os países dentro do nosso território fronteiriço legitima aquilo que já praticamos”, disse Joílson Silva da Cruz.

“Há alguns anos, as danças da cultura boliviana abrilhantam nossa programação oficial do carnaval em Corumbá, sendo muito bem recepcionadas por nossos foliões que são formados por corumbaenses, turistas de outras partes do país e muitos cidadãos bolivianos que escolhem Corumbá para viver a folia carnavalesca, reforçando nossa economia com a presença deles”, explicou.

Pelo texto legal fica estabelecido que as atrações e horário de apresentações serão definidos pelo “Poder Executivo Municipal, por meio de Secretarias ou Fundações responsáveis pela coordenação do Carnaval, juntamente com o representante diplomático do país em questão” que ainda ficarão responsáveis pelas “logística e estrutura para as apresentações de maneira conjunta”.

Confira a programação da Terça-feira, 13 de fevereiro:

Local: Passarela do Samba - Horário: 20h

Desfile de Corso (carros antigos)

Desfile de Fuscas

Bonecões

Corte de Momo

Ala das Pastoras

Ala dos Marinheiros

Bloco do Frevo

Cordões Carnavalescos: Cinelândia/Paraíso dos Foliões/Flor de Corumbá/Cravo Vermelho

Escola de Samba Mirim - Corumbá do Amanhã

Desfile do Bloco dos Palhaços

Apresentação Cultural de Danças da Bolívia.