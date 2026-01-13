Acessibilidade

13 de Janeiro de 2026 • 20:09

Vandalismo

Corumbá refaz fiação do Jardim da Independência após furto de 190 metros de cabos

Segundo a concessionária, esta é a sétima intervenção no local desde julho de 2024

Da redação

Publicado em 13/01/2026 às 18:55

A prática causa prejuízos financeiros e compromete a segurança dos espaços públicos / Divulgação/Prefeitura de Corumbá

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Parceria Público-Privada de Iluminação Pública, iniciou novos reparos na fiação de energia do Jardim da Independência, após o furto de aproximadamente 190 metros de cabos da praça na última semana. Os serviços estão sendo executados pelo Consórcio Concip Corumbá, que também promove a troca e recuperação de caixas de inspeção danificadas.

Segundo a concessionária, esta é a sétima intervenção no local desde julho de 2024, quando o consórcio assumiu os serviços de iluminação pública na cidade. As ações recorrentes são decorrentes de furtos ou cortes sucessivos dos cabos que atendem a área. Mesmo com os reparos, parte da praça ainda permanece sem iluminação.

O furto de fios e cabos elétricos tem sido um problema recorrente em diversos bairros de Corumbá, afetando serviços essenciais como iluminação pública, telefonia e internet. A prática causa prejuízos financeiros e compromete a segurança dos espaços públicos, além de atrasar o cronograma de modernização previsto para outras áreas da cidade.

Medidas preventivas adotadas

Para dificultar novos furtos, o consórcio tem adotado medidas como a substituição dos cabos de cobre por cabos de alumínio, a instalação de eletrodutos subterrâneos em maior profundidade e a concretagem das caixas de passagem, visando dificultar o acesso ao material.

A Prefeitura de Corumbá ressalta que o projeto de modernização da iluminação pública é um avanço para a segurança, mobilidade e qualidade de vida da população, mas sua eficácia depende também da colaboração da comunidade para coibir atos de vandalismo.

Denúncias sobre furto de cabos ou danos à rede de iluminação podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 190 da Polícia Militar ou pelo 3234-7111 da Polícia Civil.

