Bombeiros de Corumbá contêm incêndio, acidente e atendem a população

Divulgação

Durante o plantão de quarta-feira, 19, do Corpo de Bombeiros foram registradas diversas ocorrências em Corumbá.

Durante a manhã entrou uma ocorrência de incêndio na edificação Bolívia, onde os militares foram acionados para contenção das chamas.

Ontem, 19, por volta das 10h, na rua Alameda Saua, a equipe atendeu uma queda de local elevado, que resultou com uma vítima.

Já por volta das 11h37, um acidente de trânsito entre dois carros foi registrado no cruzamento da Rua Antônio Maria com América, que resultou em duas vítimas.

No mesmo cruzamento, por volta do 12h08, outro acidente foi registrado, com uma vítima que recusou atendimento.

No período da tarde, por volta das 14h30, na Rua Treze de Junho, a equipe foi acionada para fazer um encaminhamento ao pronto-socorro da cidade.

E no início da noite, os militares atenderam um incêndio florestal.