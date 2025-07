Corumbá relança guia turístico digital interativo

Divulgação

Durante o 2º Encontro Corumbá + Turismo, realizado no dia 14 de julho, a Fundação de Turismo do Pantanal (FUNDTUR Pantanal), com apoio da Embratur e do Sebrae/MS, relançou oficialmente o Guia Digital Interativo do Pantanal de Corumbá, como parte da estratégia “Corumbá Incrível” de atendimento digital a turistas e moradores.

A ferramenta, que funciona diretamente pelo WhatsApp, visa facilitar o acesso a informações confiáveis sobre atrativos turísticos da cidade e do Pantanal. Com recursos de inteligência artificial, o guia oferece uma experiência mais interativa e personalizada aos usuários.

“O guia reúne conteúdos confiáveis, com base no CADASTUR, e está disponível em português, inglês e espanhol, o que amplia nossa capacidade de atendimento também ao público estrangeiro. Essa digitalização é um passo essencial para fortalecer o turismo com inovação e qualidade”, destacou Zelinho Carvalho, diretor-presidente da FUNDTUR Pantanal.

O Guia Interativo reúne informações sobre passeios, hospedagens, gastronomia local, calendário turístico de Corumbá, orientações para visita ao Pantanal e contatos úteis para emergências.

Para acessar o serviço, basta adicionar o número (67) 3231-2886 à agenda do celular e enviar uma mensagem via WhatsApp. Para atendimento personalizado, o contato é (67) 99619-1868.

Na terça-feira, 22 de julho, equipes da FUNDTUR Pantanal iniciam visitas a bares, hotéis, barco-hotéis, restaurantes e outros estabelecimentos do setor para distribuir e orientar o uso do QR Code que dá acesso ao guia digital.

