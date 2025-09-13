Acessibilidade

13 de Setembro de 2025 • 11:18

Buscar

Últimas notícias
X
Acebos

Corumbá repassa R$167,5 mil à Associação Cultural Oliveira Somos Nós

A Acebos mantém há mais de 12 anos o projeto social Sorriso de Criança, voltado a famílias em situação de vulnerabilidade

Redação

Publicado em 13/09/2025 às 10:47

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Ayrton Benites/PMC

A Prefeitura de Corumbá repassou, na tarde desta sexta-feira, 12 de setembro, R$ 167,5 mil à Associação Cultural e Esportiva Bloco Carnavalesco Oliveira Somos Nós (ACEBOS), em solenidade realizada na sede da entidade, no bairro Cristo Redentor. O valor é composto por R$ 92,5 mil provenientes de emendas parlamentares e R$ 75 mil referentes à primeira parcela do Fundo Municipal de Investimentos Sociais (FMIS).

A entrega foi feita pelo prefeito Dr. Gabriel Alves de Oliveira. Participaram também o deputado estadual Paulo Duarte, os vereadores Chicão Vianna, Samyr Ramunieh e Yussef Salla, além do ex-vereador Manoel Rodrigues. A iniciativa integra as ações em comemoração aos 247 anos de fundação de Corumbá.

Dr. Gabriel afirmou que, “mesmo com a Prefeitura enfrentando dificuldades, estamos cumprindo com o FMIS porque acreditamos que o investimento em assistência social, educação e cultura é imensurável. Estamos aqui para dedicar esforços diariamente e entregar resultados concretos à população”. O prefeito reforçou que o repasse foi possível graças à antecipação do duodécimo feita pela Câmara Municipal e reiterou o compromisso da gestão com a assistência social e a continuidade do FMIS.

As emendas parlamentares contemplam diferentes finalidades. Samyr Ramunieh destinou R$ 29,5 mil à aquisição de placas solares e de sistema de geração de energia. Chicão Vianna repassou R$ 8 mil para materiais de consumo ligados à alimentação saudável das crianças atendidas pelo projeto. Manoel Rodrigues destinou R$ 25 mil e Yussef Salla, R$ 30 mil, também para garantir alimentação adequada aos beneficiários.

O deputado estadual Paulo Duarte ressaltou a relevância do investimento: “Corumbá está fazendo a diferença, aplicando recursos diretamente na ponta”. Já o vereador Yussef Salla, falando em nome dos parlamentares, destacou o papel do Legislativo Municipal: “é importante estar aqui e colaborar com esse projeto tão significativo, que mantém as crianças estudando e fora das ruas”.

Durante a solenidade, a presidente da ACEBOS, Claudete Soares Estevão, destacou a importância do apoio: “este é o projeto da comunidade, do coração, de amigos e parceiros. A parte que mais nos toca é a alimentação, porque a fome dói, principalmente quando vem de uma criança”.

A ACEBOS mantém há mais de 12 anos o projeto social Sorriso de Criança, voltado a famílias em situação de vulnerabilidade. O programa oferece reforço escolar, escolinha de artes marciais, oficinas, rodas de conversa e programas de capacitação, promovendo cidadania, convivência e fortalecimento de vínculos. O objetivo é prevenir isolamento social, violência, trabalho infantil, evasão escolar e uso de drogas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Moinho Cultural recebe mais de R$ 100 mil em emendas parlamentares em Corumbá

Sorte

Apostador de Corumbá acerta quina da Mega e leva R$ 63 mil

Modernidade

Todas as linhas do transporte coletivo em Corumbá terão Wi-Fi, anuncia prefeitura

Iniciativa será a partir de 21 de setembro

Integração

Copa de Futebol Amador Feminino começa sábado em Corumbá

Publicidade

Queda

Trabalhador rural cai de cavalo durante lida e sofre fratura exposta no Pantanal

ÚLTIMAS

Polícia

Dois condenados são presos pela Polícia Civil em Aquidauana

Prisões foram realizadas nesta sexta-feira (12) por ordem da Vara Criminal do município

Concurso

Câmara dos Deputados autoriza novo concurso público para efetivos

Seleção irá preencher cargos de analista e técnico legislativo

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo