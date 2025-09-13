Corumbá repassa R$167,5 mil à Associação Cultural Oliveira Somos Nós

Ayrton Benites/PMC

A Prefeitura de Corumbá repassou, na tarde desta sexta-feira, 12 de setembro, R$ 167,5 mil à Associação Cultural e Esportiva Bloco Carnavalesco Oliveira Somos Nós (ACEBOS), em solenidade realizada na sede da entidade, no bairro Cristo Redentor. O valor é composto por R$ 92,5 mil provenientes de emendas parlamentares e R$ 75 mil referentes à primeira parcela do Fundo Municipal de Investimentos Sociais (FMIS).

A entrega foi feita pelo prefeito Dr. Gabriel Alves de Oliveira. Participaram também o deputado estadual Paulo Duarte, os vereadores Chicão Vianna, Samyr Ramunieh e Yussef Salla, além do ex-vereador Manoel Rodrigues. A iniciativa integra as ações em comemoração aos 247 anos de fundação de Corumbá.

Dr. Gabriel afirmou que, “mesmo com a Prefeitura enfrentando dificuldades, estamos cumprindo com o FMIS porque acreditamos que o investimento em assistência social, educação e cultura é imensurável. Estamos aqui para dedicar esforços diariamente e entregar resultados concretos à população”. O prefeito reforçou que o repasse foi possível graças à antecipação do duodécimo feita pela Câmara Municipal e reiterou o compromisso da gestão com a assistência social e a continuidade do FMIS.

As emendas parlamentares contemplam diferentes finalidades. Samyr Ramunieh destinou R$ 29,5 mil à aquisição de placas solares e de sistema de geração de energia. Chicão Vianna repassou R$ 8 mil para materiais de consumo ligados à alimentação saudável das crianças atendidas pelo projeto. Manoel Rodrigues destinou R$ 25 mil e Yussef Salla, R$ 30 mil, também para garantir alimentação adequada aos beneficiários.

O deputado estadual Paulo Duarte ressaltou a relevância do investimento: “Corumbá está fazendo a diferença, aplicando recursos diretamente na ponta”. Já o vereador Yussef Salla, falando em nome dos parlamentares, destacou o papel do Legislativo Municipal: “é importante estar aqui e colaborar com esse projeto tão significativo, que mantém as crianças estudando e fora das ruas”.

Durante a solenidade, a presidente da ACEBOS, Claudete Soares Estevão, destacou a importância do apoio: “este é o projeto da comunidade, do coração, de amigos e parceiros. A parte que mais nos toca é a alimentação, porque a fome dói, principalmente quando vem de uma criança”.

A ACEBOS mantém há mais de 12 anos o projeto social Sorriso de Criança, voltado a famílias em situação de vulnerabilidade. O programa oferece reforço escolar, escolinha de artes marciais, oficinas, rodas de conversa e programas de capacitação, promovendo cidadania, convivência e fortalecimento de vínculos. O objetivo é prevenir isolamento social, violência, trabalho infantil, evasão escolar e uso de drogas.

