Corumbá retoma atendimentos do Povo das Águas no Alto Pantanal

Clóvis Neto/PMC

A Prefeitura de Corumbá realiza, entre os dias 5 e 11 de junho, mais uma etapa do Programa Social Povo das Águas, com atendimentos às famílias da região do Alto Pantanal. A iniciativa, executada com recursos próprios do município, é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e visa levar serviços essenciais a comunidades em áreas de difícil acesso.

As atividades começam na tarde desta quinta-feira (5), na região de Domingos Ramos, das 15h às 17h, no Rancho Talismã. Na sexta-feira (6), os atendimentos ocorrem na Escola Jatobazinho, na região do Castelo, com foco na comunidade durante a manhã (7h30 às 11h) e nos alunos à tarde (13h às 16h).

No sábado (7), as ações se concentram na Fazenda Ilha Verde (7h30 às 11h) e na Casa do Rogério, no Paraguai Mirim (13h às 16h). No domingo (8), os serviços chegam à Casa da Dona Malvina, na região do São Francisco (7h30 às 11h), e ao Porto Chané (15h às 17h), atendendo moradores do Bonfim, São Pedro e Chané.

Na segunda-feira (9), a equipe estará na Casa da Edilaine, nas regiões do Amolar e Aterro do Binega (7h às 10h), e depois na Base Avançada dos Bombeiros MS, na Barra do São Lourenço (13h30 às 16h30). Já na terça-feira (10), o atendimento será feito no Porto Novo Horizonte (7h às 10h30) e, à tarde, no Porto Mangueiral (13h às 15h).

O encerramento da ação está previsto para quarta-feira (11), com atendimentos nas regiões do Tagiloma, Tuiuiú, Piuval e Capim Gordura, das 8h às 11h, durante a descida do barco.

De acordo com Josiney Severino dos Santos, coordenador do programa, além dos atendimentos de saúde, vacinação, odontologia e assistência social, esta edição conta com a presença de representantes da Superintendência da Pesca, do Imasul, da Agricultura Familiar e do Conselho Tutelar. “É um esforço integrado que reforça o compromisso da gestão municipal com a continuidade e a periodicidade dos atendimentos”, afirmou.

Esta é a segunda fase do Povo das Águas em 2025. A primeira etapa passou pelas regiões do Alto Pantanal (março), Baixo Pantanal (abril) e Médio Pantanal (maio), totalizando três grandes ações de atendimento itinerante.

Criado em 2009 e regulamentado pela Lei Municipal nº 2.263/2012, o programa leva serviços de saúde, educação e assistência social às populações ribeirinhas, promovendo inclusão, bem-estar e cidadania em regiões isoladas do Pantanal.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!