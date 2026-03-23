CorumbÃ¡ retoma cirurgias de adenoide pelo SUS apÃ³s dez anos

AgÃªncia Brasil

Depois de mais de dez anos, CorumbÃ¡ voltou a realizar cirurgias de adenoide na rede pÃºblica de saÃºde. A retomada dos procedimentos representa uma conquista que transforma a realidade de muitas famÃ­lias, que antes precisavam sair da cidade em busca de atendimento especializado. Agora, o cuidado chega mais perto, com mais agilidade e dignidade.

A cirurgia de adenoide Ã© indicada principalmente para crianÃ§as que sofrem com obstruÃ§Ã£o respiratÃ³ria recorrente, infecÃ§Ãµes constantes e dificuldades para dormir. A realizaÃ§Ã£o do procedimento no municÃ­pio evita longos deslocamentos e reduz o tempo de espera por uma intervenÃ§Ã£o essencial para a qualidade de vida dos pequenos pacientes.

Para as crianÃ§as, o benefÃ­cio Ã© direto: menos infecÃ§Ãµes, menos uso contÃ­nuo de medicamentos e noites de sono mais tranquilas. Para os pais, representa alÃ­vio, seguranÃ§a e a certeza de que o atendimento estÃ¡ acontecendo em casa, com suporte da equipe local e acompanhamento mais prÃ³ximo.

A retomada das cirurgias integra os esforÃ§os da Prefeitura de CorumbÃ¡ para ampliar a oferta de serviÃ§os de mÃ©dia e alta complexidade no municÃ­pio, reduzindo a dependÃªncia de outras cidades e fortalecendo a rede pÃºblica de saÃºde. A administraÃ§Ã£o municipal segue investindo na qualificaÃ§Ã£o da assistÃªncia e na ampliaÃ§Ã£o do acesso a procedimentos que fazem a diferenÃ§a na vida da populaÃ§Ã£o.

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