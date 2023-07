Corumbá sai na frente e promove estudos para construção do Plano Municipal de Educação Antirracista

A educação antirracista refere-se a uma vasta variedade de estratégias organizacionais / Renê Marcio/ PMC

A Prefeitura de Corumbá sai na frente e promove estudos para a construção do Plano Municipal de Educação Antirracista de Corumbá. Esses estudos serão feitos por meio da Secretaria Municipal de Educação, na meta de uma educação com igualdade racial.

Os estudos observam o que estabelece o artigo 26-A da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional; as diretrizes para a Educação Escolar Quilombola e o Plano Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.

O Plano Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, por exemplo, prevê a capacitação continuada aos professores da Rede Municipal de Ensino sobre as leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008 que definem as diretrizes e bases da educação nacional de inclusão no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena".

A educação antirracista refere-se a uma vasta variedade de estratégias organizacionais, curriculares e pedagógicas com o objetivo de promover a igualdade racial e para eliminar formas de discriminação e opressão, tanto individual como institucional.