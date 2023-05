Corumbá sedia Copa dos Campeões dos Jogos Escolares da Juventude

Com 320 atletas de 13 cidades de MS, Corumbá terá jogos de 16 a 20 de maio / Divulgação

Com participação de 320 atletas de 13 cidades, Corumbá sedia de 16 a 20 de maio a ‘Copa dos Campeões dos Jogos Escolares da Juventude de MS’. A competição reúne as melhores equipes da primeira fase dos escolares nas modalidades basquete; vôlei e handebol (feminino e masculino). As disputas são na faixa etária de 15 a 17 anos.

Participam da ‘Copa dos Campões’ equipes das cidades de Aquidauana; Ponta Porã; Três Lagoas; Bonito; Chapadão do Sul; Dourados; Água Clara; Paranaíba; Bela Vista; Campo Grande; Amambai; Rio Brilhante e Corumbá.

Os jogos de Vôlei serão realizados na quadra da Escola Tenir (rua Tenente Melquiades, 700, Centro). As partidas de Basquete serão disputadas no Ginásio Poliesportivo “Lucilio De Medeiros” (rua Porto Carrero, Centro). O Handebol terá como sede o Centro Popular de Cultura Esporte e Lazer “Nação Guató” (rua Geraldino Martins de Barros, 2795, Centro América).

Corumbá vai disputar a 'Copa dos Campeões' no basquete masculino. Todas as modalidades terão os primeiros jogos disputados na tarde desta terça-feira, dia 16, a partir das 17 horas. Confira na galeria abaixo a programação das partidas de cada modalidade esportiva.

O diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges Daniel, destacou que o evento de Corumbá “definirá os pré-convocados para representar o nosso estado nos Jogos da Juventude, que ocorrerá em Ribeirão Preto (SP)”. Por sua vez, o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Miranda, disse que a competição marca “o trabalho de formação de uma nova geração para o esporte em Mato Grosso do Sul".

“Corumbá tem sido um importante apoiador e promotor de grandes eventos esportivos, resultado de nosso investimento e suporte aos atletas de diversas modalidades”, afirmou o prefeito Marcelo Iunes ao destacar a escolha de Corumbá para sede da Copa dos Campeões.

A ‘Copa dos Campeões dos Jogos Escolares da Juventude de MS’ é uma realização do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SETESCC) e Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), e da Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec).