Corumbá sedia em junho Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa

Corumbá / Prefeitura de Corumbá

A 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa em Corumbá, será realizada no dia 18 de junho e terá como tema central “Envelhecimento multifuncional e democracia: urgência por equidade, direitos e participação”.

O decreto n° 3.438, com a convocação, foi publicado na edição de sexta-feira, 16 de maio, do Diário Oficial de Corumbá.

De acordo com o decreto, a Conferência vai promover o debate em torno da implementação efetiva da Política da Pessoa Idosa, ressaltando a importância de incluir essa pauta no cenário político, conforme previsto no Estatuto do Idoso, na Constituição Federal e em outras legislações pertinentes.

Também serão consideradas as deliberações de edições anteriores em âmbitos municipal, estadual e nacional.

A programação será dividida em cinco eixos temáticos: financiamento de políticas públicas; fortalecimento de ações voltadas à saúde e ao cuidado integral; combate à violência, abandono e negligência; participação social e comunitária; e fortalecimento dos conselhos de direitos da pessoa idosa como instrumento de política pública.

A coordenação geral da 3ª Conferência ficará a cargo do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que será responsável por indicar a comissão organizadora.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!