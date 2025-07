Corumbá sedia seminário sobre gestão municipal

Renê Marcio Carneiro/PMC

Corumbá sediou, nesta terça-feira (15), o seminário MS Ativo – Municipalismo, promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de fortalecer a gestão pública por meio da capacitação técnica e integração entre os municípios. O evento ocorreu no auditório da UniCesumar e reuniu autoridades estaduais e municipais.

Na abertura, a vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Bia Cavassa, destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento da administração pública. “Este encontro demonstra o compromisso do governo do Estado com os municípios, promovendo a aproximação entre as esferas de governo, troca de experiências e soluções práticas para os desafios do dia a dia”, afirmou.