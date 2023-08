Corumbá será polo de capacitação da Rede de Enfrentamento à Violência contra Mulheres

Evento está em sua terceira edição / Gisele Ribeiro/ Prefeitura Corumbá

Nesta sexta-feira, 01º de setembro, será realizado no Centro de Convenções do Pantanal, a Capacitação para a Rede de Enfrentamento à Violência contra Mulheres: Desafios e Possibilidades no Atendimento.

O evento, que está na 3° edição, é organizado pela Defensoria Pública, em parceria com a equipe do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (NUDEM) e pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulher do Estado do Mato Grosso do Sul, começa às 8 horas.

Corumbá é o polo estratégico do evento, que também contará com convidados da rede dos municípios de Ladário e Miranda. Para a secretária de Assistência e Social e Cidadania de Corumbá, Amanda Balancieri Iunes, a qualificação e o trabalho conjunto da Rede é de extrema importância para toda região.

“É de suma importância capacitar os profissionais da Rede de Enfrentamento à Violência para fortalecermos as políticas públicas e darmos melhor andamento às demandas que chegam a Corumbá. A capacitação visa dar continuidade ao atendimento de excelência e humanizado que o município já oferece”, afirmou a secretária de Assistência e Cidadania.

O evento é realizado pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, em parceria do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul.