Corumbá tem programação da Semana da Pátria hoje

A solenidade contará com a presença das Forças Armadas
Renê Marcio, PMC
A Prefeitura de Corumbá abre às 9h desta segunda-feira (1º), a programação da Semana da Pátria com uma cerimônia no Jardim da Independência. A solenidade contará com a presença das Forças Armadas.
As atividades seguem ao longo da semana em diferentes unidades escolares do município, com participação da Banda Manoel Florêncio. Na terça-feira, 2, o ato será realizado na Escola Municipal Izabel Corrêa de Oliveira, às 9h30. Na quarta-feira, 3, será a vez da Escola Municipal José de Souza Damy, às 16h.
A programação prossegue na quinta-feira, 4, na Escola Municipal Cássio Leite de Barros, às 8h, e será retomada na sexta-feira, 5, na Escola Municipal Almirante Tamandaré, às 9h.
No fim de semana, os eventos retornam ao Jardim da Independência. No sábado, 6, e no domingo, 7 de setembro, haverá programação cívica aberta ao público.
Os momentos cívicos, nas escolas e praça, têm como objetivo reforçar valores como respeito, disciplina e união, além de despertar nos estudantes e na comunidade o sentimento de pertencimento e orgulho de ser brasileiro e corumbaense.
