Corumbá tem projetos aprovados pelo Governo Federal no novo PAC

Prefeito Marcelo Iunes / PMC

Corumbá teve cinco projetos aprovados pelo Governo Federal, sendo dois na área da Educação e três na Saúde. Isso porque o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou ontem (7), o resultado de 16 das 27 modalidades do Novo PAC Seleções 2023, que destinará R$ 23 bilhões em investimentos para execução de projetos de estados e municípios nos eixos Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia e Infraestrutura Social e Inclusiva.

As 16 modalidades são executadas pelos ministérios da Saúde, Educação, Cultura e Esporte.

O prefeito de Corumbá comentou sobre o resultado. “Ficamos muito satisfeitos com esse anúncio. Isso prova, mais uma vez, que nós temos projetos viáveis e elaborados pensando no melhor para a nossa população”, afirmou.

“Lá em agosto do ano passado, quando o presidente Lula confirmou o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) 3, eu reuni todos os secretários, diretores-presidentes e pedi para que todos os projetos nessas áreas fossem atualizados. Eu , o secretário de Governo, Luiz Antônio Pardal, e o vereador Genilson José estivemos em Brasília articulando com a bancada federal do Estado, com a Sudeco e nos ministérios defendendo esse trabalho”, continuou o prefeito.

Na área da educação, Ciência e Tecnologia, Corumbá foi contemplada com uma escola em tempo integral e com transporte escolar. Na Saúde, o Município vai receber uma nova Unidade Básica de Saúde e Unidade Odontológica Móvel Cada um dos projetos será detalhado posteriormente pelo Governo Federal.