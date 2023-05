Corumbá tem representação na segunda edição do encontro Inspira Ecoturismo

O objetivo é proporcionar aos participantes troca de conhecimentos / Divulgação

A Prefeitura de Corumbá participa da segunda edição do ‘Inspira Ecoturismo’. Até o encerramento do evento, no dia 20 de maio, serão mais de 20 atividades programadas. O objetivo é proporcionar aos participantes troca de conhecimentos, oportunidades e conexões com referências da área, de modo a fomentar o empreendedorismo, a inovação e os negócios nas atividades turísticas com vocação para o turismo sustentável. Corumbá é representada pela Fundação de Turismo do Pantanal.

“O Inspira Ecoturismo conta com a participação de mais 20 estados brasileiros e vários municípios de Mato Grosso do Sul. Junto a empresários do Trade Turístico de Corumbá, tivemos a oportunidade de destacar nossas potencialidades turísticas; divulgar os nossos atrativos e apresentar ainda mais o nosso Pantanal”, disse a diretora-presidente da Fundação de Turismo do Pantanal, Elisângela Sienna da Costa Oliva.

A diretora-presidente da Fundação de Turismo do Pantanal destacou que o ‘Inspira Ecoturismo’ destacou que o evento contou com participação de gestores públicos, empreendedores, profissionais, pesquisadores e demais interessados no desenvolvimento do Ecoturismo, Turismo de Natureza e Turismo de Aventura.

O Inspira Ecoturismo, que teve início no dia 16 de maio, contou com exposição de produtos ligados à sustentabilidade, serão realizados talks, oficinas e palestras com especialistas, além de visitas técnicas a destinos da região e sessão de negócios. O seminário abordará temas como tendências no Ecoturismo, novos perfis de viajantes, segurança no Turismo de Aventura, Marketing de empresas e de destinos, Turismo e as Unidades de Conservação, entre outros. A programação dos dias 19 e 20 de maio foi dedicada às visitas técnicas aos atrativos da região.