Corumbá terá Campanha de coleta de lixo eletrônico em setembro

A Fundação de Meio Ambiente do Pantanal (FMAP), em parceria com a Fundação de Esportes de Corumbá (Funec), promove nos dias 04 e 05 de setembro a Campanha de Coleta de Lixo Eletrônico, iniciativa que tem como objetivo dar destino correto a equipamentos em desuso e conscientizar a população sobre os riscos do descarte inadequado.

No dia 04/09, a ação será realizada na Praça da Nova Corumbá, das 8h às 13h. Já no dia 05/09, o ponto de coleta estará montado no Poliesportivo Lucílio de Medeiros, também das 8h às 13h.

Durante a campanha, poderão ser entregues celulares, carregadores, baterias, notebooks, computadores, impressoras, televisores, tablets, rádios e até geladeiras completas com motor. Importante destacar que não serão aceitos sucatas, pilhas, lâmpadas ou toners (exceto se estiverem dentro da impressora).

A ação busca reduzir os impactos ambientais causados por metais pesados, além de estimular a economia circular e o reaproveitamento de materiais valiosos.

“Cada aparelho descartado corretamente é um passo para preservar o meio ambiente e proteger a saúde da nossa comunidade”, destacou Luciene Deová, coordenadora de Resíduos Sólidos da FMAP.

