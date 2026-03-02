Casa da Mulher Brasileira de CorumbÃ¡ terÃ¡ investimento de R$ 8,3 milhÃµes

O modelo da Casa da Mulher Brasileira integra serviÃ§os de seguranÃ§a pÃºblica, justiÃ§a e assistÃªncia social no mesmo prÃ©dio / DivulgaÃ§Ã£o/AgÃªncia Brasil

A Casa da Mulher Brasileira será construída em Corumbá, no bairro Aeroporto, reunindo em um único espaço serviços especializados de apoio e proteção para mulheres em situação de violência. O investimento de R$ 8,3 milhões é destinado a fortalecer a rede de atendimento, garantir acolhimento humanizado e ampliar a proteção social no município .

O aviso de licitação para a construção da unidade foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 26 de fevereiro de 2026. A obra será executada pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e a sessão pública da concorrência eletrônica está marcada para o dia 17 de março de 2026, às 9h30, pelo critério de menor preço .

O prédio será erguido na Rua Campo Grande, esquina com a Rua 21 de Setembro, com área total de 1.372 metros quadrados . A estrutura contará com Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), salas para o Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública, cartório, sala de audiências, atendimento psicossocial, espaços multiuso, setor administrativo e brinquedoteca para acolher crianças enquanto as mães são atendidas .

O modelo da Casa da Mulher Brasileira integra serviços de segurança pública, justiça e assistência social no mesmo prédio, garantindo atendimento ágil, humanizado e articulado, o que deve tornar o suporte mais rápido e eficiente para as vítimas .

A iniciativa representa mais estrutura, mais dignidade e mais segurança para quem precisa de atendimento rápido, integrado e eficiente. É política pública concreta, com impacto direto na vida das famílias corumbaenses, consolidando em Corumbá um espaço permanente de atendimento especializado, que reúne diferentes órgãos em um mesmo endereço para agilizar o suporte às mulheres vítimas de violência .

Atualmente, Mato Grosso do Sul possui apenas uma Casa da Mulher Brasileira em funcionamento, localizada em Campo Grande. A previsão é que o Estado ganhe mais duas novas unidades, em Corumbá e Dourados . O empreendimento decorre de convênio firmado entre o Estado e o governo federal, por meio do Ministério das Mulheres, com recursos do Orçamento Geral da União e contrapartida estadual .

