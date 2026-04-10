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Meio ambiente

Corumbá terá pela primeira vez um plano municipal de arborização urbana

Equipes já estão nas ruas fazendo levantamento da vegetação em cada região em iniciativa que promete mais sombra, ar puro e qualidade de vida para a população

Da redação

Publicado em 10/04/2026 às 11:42

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Divulgação/Prefeitura de Corumbá

Corumbá iniciou um projeto inédito em sua história. Pela primeira vez, o município contará com um Plano Municipal de Arborização Urbana, iniciativa que promete transformar a paisagem da cidade e trazer mais qualidade de vida para os moradores. As equipes já estão nas ruas realizando o levantamento da arborização em cada região.

Quem mora em Corumbá sabe bem: o calor não é brincadeira. A cidade, localizada no oeste de Mato Grosso do Sul, na fronteira com a Bolívia, registra temperaturas elevadas ao longo de todo o ano. A temperatura média anual fica em torno de 25°C a 27°C, com máximas que frequentemente ultrapassam os 35°C, especialmente na primavera e no verão. Os meses mais quentes, como setembro, outubro e novembro, costumam registrar sensações térmicas ainda mais intensas, tornando a arborização urbana uma necessidade urgente.

Com o novo plano, a expectativa é de mais sombra nas ruas, calçadas e praças, além de ar mais puro, cidade mais bonita e bem-estar para toda a população. A arborização adequada contribui para a redução da temperatura local, melhora a umidade do ar, oferece abrigo para a fauna urbana e valoriza os espaços públicos.

O levantamento que está sendo realizado pelas equipes municipais é a primeira etapa do plano. Ele vai permitir mapear as áreas com déficit de árvores, identificar espécies existentes e planejar o plantio de novas mudas de forma estratégica, respeitando calçadas, rede elétrica e tubulações.

A Prefeitura de Corumbá ainda não divulgou o cronograma completo das próximas fases do plano, mas adiantou que a participação da população será essencial. Moradores poderão sugerir locais para plantio, adotar mudas e contribuir para a manutenção das áreas verdes.

A iniciativa coloca Corumbá em sintonia com práticas sustentáveis adotadas por grandes centros urbanos no Brasil e no mundo, reforçando o compromisso da gestão municipal com o meio ambiente e a qualidade de vida da população.

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