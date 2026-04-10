Corumbá terá pela primeira vez um plano municipal de arborização urbana

Divulgação/Prefeitura de Corumbá

Corumbá iniciou um projeto inédito em sua história. Pela primeira vez, o município contará com um Plano Municipal de Arborização Urbana, iniciativa que promete transformar a paisagem da cidade e trazer mais qualidade de vida para os moradores. As equipes já estão nas ruas realizando o levantamento da arborização em cada região.

Quem mora em Corumbá sabe bem: o calor não é brincadeira. A cidade, localizada no oeste de Mato Grosso do Sul, na fronteira com a Bolívia, registra temperaturas elevadas ao longo de todo o ano. A temperatura média anual fica em torno de 25°C a 27°C, com máximas que frequentemente ultrapassam os 35°C, especialmente na primavera e no verão. Os meses mais quentes, como setembro, outubro e novembro, costumam registrar sensações térmicas ainda mais intensas, tornando a arborização urbana uma necessidade urgente.

Com o novo plano, a expectativa é de mais sombra nas ruas, calçadas e praças, além de ar mais puro, cidade mais bonita e bem-estar para toda a população. A arborização adequada contribui para a redução da temperatura local, melhora a umidade do ar, oferece abrigo para a fauna urbana e valoriza os espaços públicos.

O levantamento que está sendo realizado pelas equipes municipais é a primeira etapa do plano. Ele vai permitir mapear as áreas com déficit de árvores, identificar espécies existentes e planejar o plantio de novas mudas de forma estratégica, respeitando calçadas, rede elétrica e tubulações.

A Prefeitura de Corumbá ainda não divulgou o cronograma completo das próximas fases do plano, mas adiantou que a participação da população será essencial. Moradores poderão sugerir locais para plantio, adotar mudas e contribuir para a manutenção das áreas verdes.

A iniciativa coloca Corumbá em sintonia com práticas sustentáveis adotadas por grandes centros urbanos no Brasil e no mundo, reforçando o compromisso da gestão municipal com o meio ambiente e a qualidade de vida da população.

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