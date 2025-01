Corumbá terá salas de cinema novamente após investimento de R$ 1 milhão

Anderson Gallo, Diário Corumbaense

A empresa Cine Vision, do Rio Grande do Sul, vai abrir salas de cinema em Corumbá.

Desde o fechamento do Cine Anache, em 2002, e a mudança no modelo de exibição do Sesc em 2016, a cidade ficou sem esse importante espaço de lazer e cultura.

A última sala de cinema da região foi inaugurada em 2014, nas instalações do Sesc Corumbá, ainda no Centro de Convenções, no Porto Geral. Com capacidade para 162 lugares, o espaço exibia filmes culturais e comerciais, incluindo grandes sucessos de bilheteria do cinema internacional. No entanto, a sala funcionou nesse modelo de exibição mista até 2016, quando passou a exibir exclusivamente filmes culturais.

O investimento é superior a R$ 1 milhão, liderado por uma rede de cinemas do Rio Grande do Sul.

A estrutura, da empresa Cine Vision, com sede em Ijuí/RS e sob comando do empresário Silvio Brandolt, será instalada em um imóvel na Avenida General Rondon, pertencente à família Martins.

O empresário Luiz Martins atua nos segmentos turístico e hoteleiro. Em entrevista do Diário Corumbaense, ele informou que o empreendimento será instalado no antigo espaço da casa de eventos Prime. “Estamos muito felizes em fazer parte desse momento. Ter um cinema em Corumbá, após tanto tempo, é algo que só tem a agregar para a nossa comunidade”, comentou.

O espaço está em reformas para oferecer conforto e acessibilidade, e vai contar com sistema de projeção digital, tecnologia de som 7.1 e exibições em 2D e 3D, garantindo uma experiência audiovisual de alta qualidade.

Em breve, receberá a instalação de poltronas, sistemas de som, climatização e iluminação.

Segundo o CEO da empresa, Josias Maier, a sala, com capacidade para 150 lugares, não se limitará à exibição de filmes.

Além de estreias simultâneas dos principais lançamentos nacionais e internacionais, o espaço será multifuncional, podendo sediar atividades culturais, como palestras, apresentações de dança e música.

As escolas da região também serão beneficiadas, com a possibilidade de visitas para atividades educativas e culturais.

A previsão é de que o cinema seja inaugurado em cerca de três meses, com uma programação diversificada e atrativa.

"Escolhemos Corumbá por sua importância como uma das maiores cidades do estado e pela falta de um espaço como este há tantos anos. O cinema é mais do que lazer, é um local de encontro e cultura. Queremos que a comunidade se aproprie desse espaço e que ele se torne um ponto de referência na cidade", afirmou Josias Maier.

Trajetória

A empresa Cine Vision nasceu após reestruturações societárias envolvendo redes de cinema do Sul do Brasil. Sua história começa em 2014, quando Ewerton Brandolt, filho de uma família de comerciantes, inaugurou seu primeiro cinema em Montenegro/RS, sob a marca Cine Mais Arte. A rede cresceu rapidamente, com novas unidades em Capão da Canoa/RS, Sombrio/SC e Criciúma/SC.

Em 2017, outra iniciativa da família resultou na criação da rede Cult Cinemas, que inaugurou sua primeira unidade em Cruz Alta/RS e, posteriormente, expandiu para Ijuí/RS, Alegrete/RS e Santiago/RS. Após mudanças societárias, surgiu a marca Cine Vision, que atualmente opera em Ijuí/RS e está em expansão, com novas unidades previstas para Panambi/RS e Corumbá/MS.