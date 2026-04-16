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Regularização

Corumbá vai debater serviços de transporte de passageiros e entrega por aplicativos

A audiência visa permitir amplo debate em torno de um projeto de lei complementar em tramitação no Congresso Nacional

Da redação

Publicado em 16/04/2026 às 14:47

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Câmara Municipal de Corumbá / Divulgação

Marcada para o dia 23 de abril, quinta-feira, uma audiência pública que vai permitir debater a regulamentação do transporte de passageiros e entregas por moto via aplicativo em Corumbá. A iniciativa é do vereador Chicão Vianna e acontece no Plenário da Câmara Municipal Dr. Léo de Medeiros Guimarães, a partir das 17 horas.

A audiência visa permitir amplo debate em torno de um projeto de lei complementar em tramitação no Congresso Nacional, de autoria do deputado federal cearense Luiz Gastão (PSD), que regulamenta os serviços de transporte e entrega por aplicativos no Brasil, e que busca garantir direitos previdenciários e um piso tarifário para trabalhadores, definindo-os como ‘autônomos plataformizados’ sem vínculo empregatício.

Trata-se de uma proposta que cria novo marco legal no Brasil, definindo regras, direitos e deveres para trabalhadores, plataformas e usuários de aplicativos (transporte e entrega), e que busca equilibrar a autonomia dos motoristas/entregadores, sem vínculo CLT, com proteção social (previdência), visando um trabalho digno, segurança jurídica e regulação de taxas.

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