Corumbaenses limpam Prainha do Porto em ação com crianças de ONG

Garrafas pets, tampas de garrafas, isopor, cordas, latas de cerveja e refrigerante, entre outros resíduos retirados / Leonardo Cabral/ Diário Corumbaense

Corumbaenses limparam a prainha e a área que engloba o Porto Geral de Corumbá, nesta quarta-feira, 22 de março. A ação foi realizada em alusão ao Dia Mundial da Água.

Participaram alunos da Ong Instituto Novo Olhar, Corpo de Bombeiros Militar e servidores da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, (Sanesul), informou o Diário Corumbaense.

Com sacolas de lixo nas mãos, alunos, bombeiros e servidores da Sanesul, se dividiram em equipes e recolheram resíduos sólidos, boa parte deles, deixados por frequentadores do local, já que a Prainha do Porto, é um dos pontos que recebe turistas e moradores da região, que veem no lugar uma área de lazer, principalmente nos fins de semana.

A tenente do Corpo de Bombeiros Militar, Maria Ester, disse que a ação é de grande importância, porque as crianças que hoje participam, serão multiplicadores futuramente dessa conscientização não só com a água, como todo o meio ambiente. Nossa ideia é justamente trazer essas crianças aqui e mostrar a importância do meio ambiente, do cuidar da água, daquilo que supre a gente. Temos ali uma Captação de Água logo atrás e algumas pessoas não se importam, jogam resíduos nesse rio que nos abastece, e qual o sentido disso? Corpo de Bombeiros somado com todos aqui, estamos coletando os resíduos e chamando a atenção do tanto que esse local é prejudicado”, falou a tenente Maria Ester.

Márcio Bueno, supervisor da unidade da Sanesul em Corumbá, ressaltou que é fundamental a questão da conscientização, que, com a presença das crianças, se multiplica.

“Levamos para a casa a importância da manutenção dos nossos mananciais de água, pois muitos acabam tendo a falsa impressão de estar rodeado de água, no caso de Corumbá, devido a essa abundância que temos com o rio Paraguai. Mas não é bem assim que acontece. Até a água chegar em questão de condição, de potabilidade e qualidade de consumo, ela passa por um processo que começa aqui, com o cuidado do manancial. Então, fazer a limpeza da orla do Porto mostra que a população precisa cuidar melhor desse bem importante para a vida e para a saúde de uma maneira geral. O consumo consciente da água e uso adequado, especialmente das instalações sanitárias de rede coletora de esgoto, são de extrema importância para nos ajudar a manter o abastecimento de qualidade e manter coleta para o tratamento do esgotamento sanitário”, pontuou Márcio ao Diário Corumbaense.

ONG Novo Olhar

Fazendo referência a famosa frase: “do lixo ao luxo”, as crianças e adolescentes do Novo Olhar, além de participarem da ação, mostram que os resíduos sólidos acabam se transformando em materiais usados em momentos de recreação.

Garrafas pets, tampas de garrafas, isopor, cordas, latas de cerveja e refrigerante, entre outros resíduos retirados em ações anteriores, passaram por reciclagem e hoje, fazem parte da recreação dos alunos. Foram transformados em brinquedos como: vai-e-vem, bilboquê, jogo da velha feito com palitos de picolés e tampinhas de garrafas pet e até artesanato foi feito pelas crianças.

“Essa conscientização quando vem da base é muito mais sólida, a criança é toda uma construção, e quando se trabalha a conscientização, o resultado vem. E com essa ação também demonstramos que existe saída, o lixo se transforma, ainda mais em material de utilidade, mostramos que existem caminhos transformadores e renovadores. Na natureza nada se perde, se transforma”, disse Edinaldo Souza Neves, responsável pelo Novo Olhar.