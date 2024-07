Credenciamento para outorga de 30 autorizações para serviço de mototáxi vai até julho

Segue até 22 de julho, o prazo de credenciamento de pessoas físicas para outorga de 30 (trinta) autorizações para o serviço de transporte individual de passageiros em motocicleta de aluguel – “mototaxista” no município de Corumbá.

Os interessados em participar do processo devem entregar o envelope – com toda a documentação exigida no edital de credenciamento nº 01/2024 – na sede da Agência Municipal de Trânsito e Transporte (Agetrat), que fica na rua João Afonso, nº 361, bairro Popular Velha, dentro do prazo estabelecido no edital.

As autorizações concedidas através deste Credenciamento serão renovadas anualmente, contados da data da sua expedição, satisfeitas as exigências do Edital de Credenciamento e da Lei Municipal em vigor. A autorização Municipal do Mototáxi será emitida após o preenchimento de todas as condições e especificações previstas neste regulamento e emissão da autorização definitiva.

A íntegra do edital pode ser conferida na edição da segunda-feira, 20 de maio, do DIOCORUMBÁ.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá