15 de Outubro de 2025 • 12:52

Tragédia

Criança de 1 ano morre atropelada por caminhão dirigido pelo tio em Corumbá

fatalidade provocou grande comoção entre familiares, vizinhos e as equipes de atendimento que estiveram na ocorrência

Da redação

Publicado em 15/10/2025 às 12:20

Divulgação/ Bombeiros

Uma tragédia familiar marcou a manhã desta quarta-feira (15) em Corumbá. Por volta das 7h, uma criança de 1 ano e 11 meses morreu após ser atropelada por um caminhão, conduzido por seu tio, na Rua Minas Gerais, entre as ruas Edu Rocha e 21 de Setembro, no bairro Popular Nova.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar, a equipe de resgate foi acionada imediatamente, mas, ao chegar ao local, constatou que a vítima apresentava lesões graves por esmagamento na região do tórax e do crânio, com exposição de massa encefálica. A menina, de nacionalidade paraguaia e natural de Mariano Roque Alonso, não apresentava sinais vitais, e o óbito foi confirmado por uma médica da Unidade de Suporte Avançado (USA).

O caminhão envolvido no acidente era conduzido pelo tio da vítima. O local foi isolado para perícia técnica e adoção das providências legais cabíveis.

A fatalidade provocou grande comoção entre familiares, vizinhos e as equipes de atendimento que estiveram na ocorrência. Moradores da região relataram o clima de desespero e tristeza diante da tragédia que abalou a comunidade.

