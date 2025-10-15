Criança de 1 ano morre atropelada por caminhão dirigido pelo tio em Corumbá

fatalidade provocou grande comoção entre familiares, vizinhos e as equipes de atendimento que estiveram na ocorrência
Divulgação/ Bombeiros
Uma tragédia familiar marcou a manhã desta quarta-feira (15) em Corumbá. Por volta das 7h, uma criança de 1 ano e 11 meses morreu após ser atropelada por um caminhão, conduzido por seu tio, na Rua Minas Gerais, entre as ruas Edu Rocha e 21 de Setembro, no bairro Popular Nova.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar, a equipe de resgate foi acionada imediatamente, mas, ao chegar ao local, constatou que a vítima apresentava lesões graves por esmagamento na região do tórax e do crânio, com exposição de massa encefálica. A menina, de nacionalidade paraguaia e natural de Mariano Roque Alonso, não apresentava sinais vitais, e o óbito foi confirmado por uma médica da Unidade de Suporte Avançado (USA).
O caminhão envolvido no acidente era conduzido pelo tio da vítima. O local foi isolado para perícia técnica e adoção das providências legais cabíveis.
A fatalidade provocou grande comoção entre familiares, vizinhos e as equipes de atendimento que estiveram na ocorrência. Moradores da região relataram o clima de desespero e tristeza diante da tragédia que abalou a comunidade.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Trânsito
PM contém homem que ameaçou a mãe idosa em Corumbá
Prefeitura de Corumbá diz não ter sido notificada oficialmente sobre operação da PF
Operação fiscaliza distribuidoras de bebidas em Corumbá
Polícia
Operação em Campo Grande flagra grupo que enviava produtos via Correios e Shopee
Polícia
Sentenciada deve cumprir pena de 22 anos e 11 meses em regime fechado
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS