Criança de 2 anos é resgatada após afogamento no Rio Paraguai-Mirim

A menina foi transferida após receber os primeiros socorros / Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma criança de dois anos de idade foi resgatada após um grave incidente de afogamento na manhã de sexta-feira, dia 27, na região do Rio Paraguai-Mirim, área ribeirinha distante aproximadamente duas horas de navegação da área urbana de Corumbá. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e prestou o primeiro atendimento à vítima.

De acordo com informações repassadas pelos familiares à corporação, a menina, teria se afogado nas proximidades do Rancho do Pescador. Ela foi encontrada boiando na água por parentes, que não souberam precisar por quanto tempo a criança permaneceu submersa.

Ao retirá-la do rio, a criança estava inconsciente. Familiares iniciaram imediatamente manobras de reanimação cardiopulmonar (compressões torácicas) e conseguiram reverter o quadro mais crítico. Decidiram, então, transportar a menina de barco em direção à cidade, em uma viagem fluvial que durou cerca de duas horas. Durante o trajeto, a criança apresentou episódios de vômito.

A embarcação com a vítima chegou ao Porto Geral de Ladário, onde foi recebida pelas equipes de emergência. No local, a criança foi avaliada inicialmente pelo Corpo de Bombeiros, que a repassou aos cuidados da equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Sob responsabilidade do médico regulador, a menina foi então encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá para receber atendimento médico especializado. No momento da transferência, ela encontrava-se consciente e chorosa.

Serviço – O Corpo de Bombeiros Militar aproveita a ocorrência para emitir um alerta crucial à população. A corporação reforça a importância da vigilância constante e ininterrupta de crianças em ambientes aquáticos, como rios, lagos, piscinas e até baldes. Em áreas ribeirinhas, onde o acesso ao socorro profissional pode ser mais demorado, a atenção deve ser redobrada. Em qualquer situação de emergência, a orientação é acionar imediatamente o serviço de resgate pelo número 193, priorizando sempre a preservação da vida.

